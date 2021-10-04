Мужчину уличили в распространении запрещенного контента через Интернет

Суд вынес приговор украинцу, который на протяжении трех лет распространял в Интернете порнографические материалы.

Об этом сообщает InternetUA.

В период времени с октября 2018 года по февраль 2021 года, уроженец г. Вольногорск, с помощью программы для обмена файлами «eMule», зная и осознавая, что на запрос других пользователей этой программы, последние будут получать доступ к файлам, которые хранятся на его персональном компьютере, умышленно нашел и загрузил в определенную папку на жестком диске его ПК несколько изображений и видеофайлов порнографического характера.

Суд квалифицировал действия злоумышленника:

— по ч.1 ст.301 УК Украины, как хранение с целью распространения и распространение изображений порнографического характера;

— по ч.2 ст.301 УК Украины, как хранение с целью распространения и распространение видеопродукции порнографического характера;

— по ч.1 ст.301-1 УК Украины, как умышленное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-коммуникационных систем, умышленное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год с лишением права занимать должности, связанные с компьютерными технологиями или заниматься деятельностью, связанной с размещением и распространением произведений, изображений, кино- и видеопродукции, компьютерных программ на веб-ресурсах сроком на 1 один год.

Также подсудимый должен оплатить в пользу государства расходы за проведение экспертиз в сумме 15037,20 грн.