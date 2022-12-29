Миколаївські поліцейські повідомили про підозру двом чоловікам, причетним до викрадення жінки

Нині суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язковим носінням електронного браслета. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що 20 грудня близько 18:00 на спецлінію 102 надійшла інформація про викрадення 23-річної жительки Миколаєва.

Зі свідчень дівчини, яка повернулася до міста, правоохоронцям стало відомо, що до вчинення злочину причетні її знайомий разом зі ще одним чоловіком, які силоміць посадили її в авто та вивезли в ліс. Там вони завдали їй тілесні ушкодження та залишили.

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

У ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місця перебування обох зловмисників.

31-річному та 18-річному миколаївцям слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області