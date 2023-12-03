Миколаївські правоохоронці затримали чоловіка за вбивство знайомого

1 грудня, до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про те, що у ході конфлікту між двома чоловіками, один із його учасників отримав смертельне ножове поранення.

На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативники та криміналісти обласного главку поліції.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло померлого, зафіксував на його тілі ножове поранення шиї.

Під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що 44-річний потерпілий та його 62-річний знайомий разом вживали алкогольні напої. Згодом між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник завдав товаришу удару ножем.

Від отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, та направили його на експертне дослідження.

Оперативники доставили 62-річного зловмисника до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

В Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області