Мисливець уник покарання за випадкове вбивство друга на полюванні

Обвинувачений думав, що стріляє в кабана

Снятинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним у вбивстві через необережність Івана Глібчука, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Згідно з вироком, який опублікували у судовому реєстрі, уродженець села Попельники 9 січня 2024 року під час полювання випадково застрелив іншого мисливця.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений разом з чотирма мисливцями 9 січня, приблизно о 13:00, прийшов на мисливське угіддя полювати на кабана. Кожен з чоловіків мав рушницю і на відстані один від одного обстежував територію. Приблизно о 14:30 Іван Глібчук почув звук у кущах. Він подумав, що це дикий кабан і вистрелив з рушниці. Після цього поранений мисливець почав кричати. Обвинувачений підбіг до чоловіка, намагався зупинити кровотечу та викликав швидку. Куля пройшла крізь плече, грудну клітку та живіт й від отриманих поранень мисливець помер до приїзду медиків.

Під час судових засідань Іван Глібчук повністю визнав свою провину та розкаявся. Представниця загиблого мисливця у суді зазначила, що не має до обвинуваченого моральних чи матеріальних претензій та просила суворо не карати його.

Суддя Михайло Калиновський визнав Івана Глібчука винним у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, обвинувачений має сплатити 34 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді. // Zaxid.net