Мисливець уник покарання за випадкове вбивство друга на полюванні
Обвинувачений думав, що стріляє в кабана
Снятинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним у вбивстві через необережність Івана Глібчука, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Згідно з вироком, який опублікували у судовому реєстрі, уродженець села Попельники 9 січня 2024 року під час полювання випадково застрелив іншого мисливця.
Під час судових засідань Іван Глібчук повністю визнав свою провину та розкаявся. Представниця загиблого мисливця у суді зазначила, що не має до обвинуваченого моральних чи матеріальних претензій та просила суворо не карати його.
Суддя Михайло Калиновський визнав Івана Глібчука винним у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, обвинувачений має сплатити 34 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді. // Zaxid.net