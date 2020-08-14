На Волині посадовця, якого впіймали на хабарі, підвищили на роботі

Директор шахти №9 «Нововолинська» Павло Танчев, якого 30 липня затримали на отриманні неправомірної вигоди, продовжує будувати кар’єру в ДП «Волиньвугілля». Його не тільки не відсторонили від роботи, а й підвищили.

Про це пише ВолиньUA.

Нагадаємо, 30 липня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і спецпідрозділу «Корд» провели обшуки на відокремленому підрозділі Шахта №9 «Нововолинська». За інформацією правоохоронців, керівник і головний інженер підприємства вносили до товарно-транспортних накладних недостовірні відомості про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. За це фігуранти вимагали у покупців неправомірну вигоду. Зловмисників затримали під час отримання «відкату» у сумі 23 тисячі гривень.

За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, йшлося про виконувача обов’язків директора шахти Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка.

1-го серпня Павлу Танчеву обрали запобіжний захід. Луцький міськрайонний суд в особі судді Алли Полюшко відхилив клопотання слідчих про взяття підозрюваного під варту і призначив йому домашній арешт.

6-го серпня у Луцькому міськрайонному суді повинні були розглянути клопотання про відсторонення виконувача обов’язків директора шахти №9 «Нововолинська» Павла Танчева від посади. А 3 серпня виконувач обов’язків генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрій Благута підписав наказ про переведення підозрюваного в хабарництві гірника на адміністративну посаду в держпідприємстві. Тепер Павло Танчев – директор з виробництва на ДП «Волиньвугілля». Раніше він вже обіймав цю посаду. // Діло