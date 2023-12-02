Прибиральницю столичного будинку підозрюють у крадіжці 10 тисяч доларів

Під час прибирання приватного будинку жінка викрала у господарів 10 тисяч доларів США. Слідчі повідомили фігурантці про підозру.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що з його будинку зникла велика сума грошей. У розмові з потерпілим поліцейські з’ясували, що господар будинку у крадіжці підозрює хатню робітницю. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар, крадіжку вчинила 34-річна уродженка Черкаської області:

«Ми зʼясували, що жінка, прибираючи у оселі господарів помітила портфель, у якому знаходились грошові кошти. Вона дістала 10 тисяч доларів США і поклала їх в ємність для побутової хімії. Після закінчення прибирання винесла гроші з будинку, переклавши до своєї сумки. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання фігурантки слідчі вилучили 7 тисяч доларів США та 76 600 гривень».

Слідчі, за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою міста Києва, повідомили порушниці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає від пʼяти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва