Столичний суд призначив чоловіку покарання за вчинення домашнього насильства

Зловмисник регулярно знущався над своїми батьками, бив і виганяв їх з дому. Оболонський районний суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на два роки.

До поліції звернулось подружжя пенсіонерів із повідомлення про те, що син систематично знущається над ними. За місцем їхнього проживання неодноразово приїжджала мобільна група реагування на виклики з домашнього насильства та документувала факти правопорушень. Правоохоронці складали на кривдника адміністративні протоколи та проводили профілактичні бесіди, проте ситуація не змінилась і він продовжував вчиняти домашнє насильство.

32-річний чоловік, який неодноразово судимий за крадіжки та зберігання наркотичних речовин, на шлях виправлення не став, побив батька та зламав йому ногу.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури м. Києва повідомили кривднику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 126-1 та ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — домашнє насильство та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження та направили матеріали кримінального провадження до суду.

Вироком районного суду міста Києва зловмисника засуджено до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва