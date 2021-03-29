На 6 лет посадили жителя Первомайска, который ограбил женщину и избил 15-летнюю девушку

Первомайский районный суд Николаевской области приговорил к шести годами лишения свободы мужчину, который ограбил женщину и нанес повреждения 15-летней девушке.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Первомайская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению 38-летнего жителя Первомайск в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 186 и частью 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины (грабеж, совершенный повторно, и умышленное легкое телесное повреждение).

В суде прокурором доказано, что в октябре 2020 года ранее судимый мужчина, находясь в микрорайоне «Фрегат» в Первомайске, сорвал с руки с 35-летней женщины рюкзак, в котором находились денежные средства и другие вещи потерпевшей.

После чего обвиняемый с места совершения уголовного преступления скрылся, а похищенным распорядился по своему усмотрению, чем нанес материальный ущерб потерпевшей на общую сумму почти 1 тысяча гривен.

В другом случае обвиняемый нанес 15-летней девушке легкие телесные повреждения в виде ссадин шеи.

Приговором Первомайского районного суда мужчину признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к шести годам лишения свободы. // Преступности.НЕТ