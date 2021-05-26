На 9 лет посадили жителя Сумщины, который убил соседа из-за козы

Лебединским отделом Сумской окружной прокуратуры в суде доказана вина 22-летнего парня в нанесении смертельных повреждений знакомому и похищении его вещей.

Установлено, что происшествие случилось 8 июля 2018 года в с. Пристайлово Лебединского района.

Парень пришел к односельчанину, чтобы выяснить отношения. Он утверждал, что тот пасет свою козу на его территории. На этой почве между ними возник спор, во время которой младший несколько раз ударил старшего, после чего сорвал с шеи серебряную цепочку и забрал мобильный телефон потерпевшего. Через несколько часов от полученных травм мужчина скончался.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 186 и ч. 2 ст. 185 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры. // Ваш шанс