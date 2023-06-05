Затримано одесита, який до смерті побив знайомого та намагався відвести від себе підозру

Під час хмільного застілля 39-річний зловмисник завдавав товаришу численні удари металевою трубою по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до його смерті. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Подія сталася в одній з багатоповерхівок на проспекті Академіка Глушка. Зловмисник дав тимчасовий прихисток своєму 47-річному приятелю, також місцевому жителю, і в один з вечорів під час спільного вживання алкоголю між чоловіками спалахнула сварка. У розпалі конфлікту господар оселі побив товариша трубою та залишив його помирати у безпорадному стані.

За попередніми даними потерпілий помер від травми голови. Причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Півтори доби зловмисник, залишивши тіло загиблого у своїй оселі, мовчав про те, що сталося, а після вирішив приховати злочин. Щоб забезпечити собі алібі, він розповів іншому приятелю, що виходив з дому у справах і повернувшись, знайшов свого товариша вже мертвим. Знайомий зловмисника сповістив про це поліцейських, які виявили тіло загиблого за вказаною адресою, оглянули місце події та вилучили деякі речові докази, які підтверджують причетність до злочину власника оселі.

Фігурант намагався переконати поліцейських у своїй невинуватості, однак під тиском неспростовних доказів, зібраних правоохоронцями у ході слідства, зізнався у скоєному. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали запобіжних захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Чоловіку може загрожувати від семи до десяти років позбавлення волі.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області