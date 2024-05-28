Тіло мешканки Лубенського району знайшли у колодязі – поліція з’ясовує обставини смерті

До відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції 27 травня близько 10:00 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що в криниці приватного домогосподарства в селі Новачиха Хорольської тергромади вона виявила тіло своєї матері. Поліція розпочала розслідування.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Хорольщини, спеціаліст-криміналіст та рятувальники ДСНС. Попередньо відомо, що місцева жінка 1972 року народження впала в криницю у своєму домогосподарстві. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для зʼясування причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)