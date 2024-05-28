Польща закуповує ракети, які зможуть досягти Москви

Польща підписала угоду про закупівлю у США кількох сотень ракет з дальністю польоту понад 1 тис. км

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 28 травня підписав угоду про закупівлю у США кількох сотень ракет Agm 158 Jassm-Er класу «повітря-земля» з дальністю польоту понад 1 тис. км. Про це повідомляє Рap.

Польський міністр заявив, що підписання контракту на $735 млн – «це не закупівля тактичного характеру, це закупівля стратегічного характеру».

Посадовець подякував послу США в Польщі Мареку Бжезінському за «постійну підтримку Республіки Польща, за те, що він завжди присутній з нами, за те, що він наглядає і сприяє можливостям закупівель для польських військових з боку США».

Крилаті ракети Jassm, розроблені американською компанією Lockheed Martin, призначені для ударів по об’єктах критичної інфраструктури, командних пунктах, системах протиповітряної оборони та авіабазах противника з великої відстані.

Польща вже закуповувала ракети версії Jassm-Er зі збільшеним радіусом дії. Вони вже перебувають на озброєнні польських літаків F-16, а також будуть на сучасніших F-35.

У 2022 році польські транспортні літаки C-130E Hercules, які брали участь у навчаннях США на полігоні в Норвегії, взяли участь у випробувальних стрільбах ракетами Jassm-Er з цих винищувачів. // Главком