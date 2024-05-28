Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві мешканця Миколаєва

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Смертельних поранень миколаївцю зловмисник заподіяв із вогнепальної зброї. Нині затриманому слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Повідомлення про те, що неподалік супермаркету по пр. Богоявленському громадяни виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням надійшло до поліції близько 23:30 25 травня.

Для відпрацювання злочину на місце події оперативно прибули слідчі слідчого управління, оперативники управління карного розшуку, криміналісти обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, слідчі, дільничні та співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 та Миколаївського районного управління.

Поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 26-річний місцевий мешканець.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло померлого, зафіксував вогнепальне поранення голови.

Під час огляду місця події криміналісти виявили кулю та гільзи від невстановленої зброї, які направили на експертне дослідження.

У результаті низки слідчих та оперативно-розшукових заходів, а також завдяки кропіткій роботі оперативників карного розшуку та співробітників слідчого підрозділу і фахівців кримінального аналізу, поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 57-річний миколаївець.

26 травня слідчі та оперативники карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців затримали зловмисника.

У ході обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили набої різного калібру. Вилучене направили на відповідне експертне дослідження.

Зловмисника поліцейські доставили до відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З’ясовуючи обставини, за яких 26-річний потерпілий отримав смертельне поранення, правоохоронці встановили, що ввечері між двома компаніями чоловіків виникла сварка, в ході якої зловмисник здійснив постріли зі зброї.

Нині за процесуального керівництва прокуратури 57-річному зловмиснику слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За скоєний злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом підозрюваному обиратимуть запобіжний захід.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

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