Житель Одеського району убив батька – помстився за смерть собаки

Син наніс 72-річному родичу смертельних ножових поранень, коли останній спав. За скоєне зловмиснику загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Подія сталася декілька днів тому вдень в одному з приватних будинків у Таїровській селищній громаді. Зловмисник сповістив медикам, що виявив літнього родича на дивані без ознак життя, не розповівши про вчинене. Останні ж, прибувши за викликом, виявили ножові поранення на тілі пенсіонера і викликали поліцію.

Співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 направили тіло небіжчика на судово-медичну експертизу. Попередньо, причиною смерті чоловіка став травматичний шок, спричинений колото-різаними пораненнями грудної клітки, легень, аорти, хребта.

Провівши першочергові слідчі дії за місцем мешкання потерпілого, поліцейські встановили, що смертельні тілесні ушкодження йому спричинив 48-річний син. Останній спочатку не зізнавався у скоєному, а згодом, під тиском зібраних правоохоронцями доказів, розповів: він винуватить батька у смерті свого хворого собаки, бо той не придбав на прохання сина для домашнього хвостатого улюбленця ліки. Затаївши образу, вночі, коли батько заснув, син завдав йому декілька ударів ножем у спину та груди, помив знаряддя злочину і сховав у своїй кімнаті під матрацом.

З місця злочину слідчі вилучили ніж та інші речі, що становлять інтерес для слідства, які скерували на експертизу.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років. Суд задовольнив клопотання поліцейських та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.

Одеське районне управління поліції № 2