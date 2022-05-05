На Вінниччині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

2 травня працівники поліції за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину затримали 22-річного зловмисника, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Малолітню дівчинку зловмисник завів до свого будинку та вчинив сексуальне насилля. Йому загрожує ув’язнення терміном до 15 років.

Близько 21.00 до поліції звернувся родич потерпілої з повідомленням про те, що односелець зґвалтував його сестру.

Підозрюваного у вчиненні цього злочину поліцейські затримали за місцем його проживання. Раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності.

На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група поліції вилучила докази, що свідчать про злочинні дії затриманого.

Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник побачив на подвір’ї її домогосподарства. Він запросив дитину до свого помешкання та зґвалтував.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі йому повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

За такий злочин передбачено покарання – до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області