В Україні шквал підробок пластикових документів: у КНДІСЕ розповіли подробиці

Про сплеск підробок документів про вищу освіту, водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів УНН розповіли експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вивчення судовим експертам надходять десятки зразків. Їх справжність встановлюється у межах проведення технічної експертизи документів.

«Декілька років тому нас запитували про доцільність переведення багатьох зразків українських документів на пластикову основу, і вже тоді ми бачили в цьому певні ризики. На нашу думку, паперові документи є більш захищеними, оскільки будь-яке втручання у папір залишає сліди, а з пластиком усе складніше», – розповіла завідувачка відділу технічних досліджень документів КНДІСЕ Вікторія Куликовська.

Експерт нагадала, що дипломи про вищу освіту, свідоцтва про середню та середню спеціальну освіту та інші подібні документи виготовлялися на поліграфічному комбінаті «Україна» і мали низку захисних властивостей. Пересічні користувачі сприймають їх як пластик, але це не зовсім так. Для такого роду документів використовується спеціальна основа (не папір або картон, а синтетичний матеріал, що має властивість пластику: стійкий на розрив, не намокає та не вигоряє), яка після персоналізації (нанесення всіх реквізитів, зокрема ПІБ та інших даних – ред.) з обох сторін покривається ламінаційною плівкою.

«Виявити підробки таких документів достатньо легко, тому що такий синтетичний папір має дрібнопористість, яка дозволяє чорнилам, клею або ламінаційній плівці легко проникати до його структури. Коли ламінаційна плівка знімається, документ має ознаки руйнування. Інші методи підробок (підчистка, травлення, змивання) у цьому випадку також залишають очевидні сліди», – пояснила Вікторія Куликовська.

За її словами, у випадку з водійськими посвідченнями та свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів, які виготовляються з полікарбонату, зловмисники знімають захисну плівку та спеціальними речовинами змивають всі дані, які нанесені на поверхні документа.

«Спосіб персоналізації таких документів (ретрансферний спосіб друкування – ред.) дозволяє повністю видалити дані без будь-яких залишків. Таким чином шахраї отримують дійсний чистий бланк з усіма необхідними поліграфічними реквізитами, і виявити таку підробку складніше. Але ми справляємося», – зазначила завідувачка відділу технічних досліджень документів.

Виявити характерні маркери підробок експертам допомагають насамперед досвід та професійні знання, а також великий каталог порівняльних зразків багатьох видів документів та якісна матеріально-технічна база міжнародного рівня. Які саме ознаки допомагають виявляти фальшивки серед українських документів, фахівці не розголошують, щоб не сприяти підвищенню майстерності зловмисників, однак зазначають, що результати всіх досліджень максимально оперативно передаються слідчим органам для подальшої ліквідації діяльності правопорушників.

Для довідки

Технічна експертиза документів – це традиційна криміналістична експертиза, основна мета якої полягає у встановленні способу виготовлення документу, фактів та способів зміни його змісту.

Під час технічної експертизи судові експерти використовують різні методи та технології для перевірки справжності документів. Вони досліджують папір, його водяні знаки та інші захисні елементи у бланках суворої звітності, а також тонери принтерів, чорнила ручок та друкуючих пристроїв, відтиски печатки та підписи, які можуть бути підроблені зловмисниками. Експерти також використовують спеціальне обладнання, включаючи мікроскопи, спектральні аналізатори та пристрої, які дозволяють вивчати документи в різних умовах освітлення – ультрафіолетовому, інфрачервоному та ін. для виявлення певних невідповідностей у документах.

Найпоширеніші приклади підроблених документів – підробка паспортів громадян, довідок про доходи, медичних заключень та нотаріально посвідчених документів.

Останнім часом підробки стали доступні для продажу через мережу Інтернет, що створює ще більшу загрозу для суспільства. Залежно від рівня підробки та правдивості захисних елементів вартість підроблених документів на інтернет-ринку може значно варіюватися. Зловмисники, які продають такі документи, ставлять великий акцент на реалістичний вигляд та професійне виготовлення, щоб видати їх за оригінальні.

Однак, завдяки технічній експертизі судових експертів, правоохоронним структурам та іншим компетентним органам вдається виявляти підроблені документи. Важливими чинниками при виявленні підробок є високотехнологічні методи, які використовують експерти, а також співпраця з міжнародними організаціями, що займаються боротьбою зі злочинами цієї природи.