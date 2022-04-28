У Козятині припинили злочинну діяльність організованої групи вимагачів з кримінальним минулим

Один із затриманих позиціонував себе як «смотрящий» за містом та раніше притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.

Затримання відбулось 27 квітня відразу після зустрічі зловмисників з потерпілим, від якого група вимагала сплати частини неіснуючого боргу.

Правопорушники тривалий час вимагали у 39-річного потерпілого сплати борг, у разі відмови – погрожували фізичною розправою та насиллям. У разі несплати — сума боргу щомісяця збільшувалась.

До злочинної групи входили троє жителів Козятинської громади віком 56, 53 та 40 років.

Задокументували злочинну діяльність групи працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави спільно з оперативниками управління карного розшуку обласного главку поліції та слідчого управління. Силову підтримку проведення спецоперацію забезпечували бійці спецпідрозділу КОРД.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. За вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання), затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області