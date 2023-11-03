На Бердичівщині жінка зарізала співмешканця

2 листопада до поліції надійшло повідомлення від старости смт Іванополя про виявлення мертвим 45-річного місцевого жителя з ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. Оглядаючи тіло чоловіка, експерти виявили ножові поранення.

Під підозру одразу потрапила 43-річна співмешканка потерпілого, яка і зателефонувала до старости селища і повідомила, що за час її відсутності співмешканець помер.

Жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, давала суперечні покази й переконувала слідчих у своїй непричетності до смерті чоловіка.

Попередньо, поліцейським вдалося встановити, що того ранку між цивільним подружжям виникла суперечка, у розпалі емоцій ймовірно жінка схопилася за ніж, яким і завдала смертельних поранень чоловіку.

З місця події слідчі вилучили низку слідової інформації, речові докази та знаряддя вбивства, яке оперативники знайшли на сусідній земельній ділянці.

Поліцейські затримали жінку у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті загиблого.

Правова кваліфікація події – ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури тривають слідчі дії для оголошення затриманій підозри та обрання запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства жінці може загрожувати тривале ув’язнення.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бердичівський відділ поліції