На Берегівщині затримали організатора незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку

Вчора, 17 жовтня, на лінію «102» надійшло повідомлення від військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону про затримання двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон України в межах Берегівського району.

На місце події прибули оперативники міграційної поліції Закарпаття та слідчо-оперативна група Берегівського районного відділу поліції. Правоохоронці швидко встановили, що покинути межі країни двом порушникам допомагав закарпатець.

19-річний ужгородець за 5 тисяч євро з кожного довіз своїх клієнтів до місцевості, де проходить лінія кордону на власному автомобілі «Volkswagen Passat B6». Фігурант висадив чоловіків та дав настанови щодо його перетину. Прикордонники зупинили обох порушників за 200 метрів до державного кордону.

Організатора переправлення поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За вчинене зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років. Його автомобіль вилучений. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області