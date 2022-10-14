Львівському експравоохоронцю загрожує довічне ув’язнення за злочини, вчинені на Рівненщині

Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 27-річного львівського, нині вже колишнього, спецпризначенця, якому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, розбій, вчинений в умовах воєнного стану, а також незаконне поводження зі зброєю, зберігання і перевезення наркотичних засобів, захоплення заручниці та незаконне заволодіння транспортним засобом (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 289 КК України).

За даними слідства, 19 липня цього року чоловік вчинив розбійний напад на пункт обміну валюти в одному з маркетів Рівного, захопивши в заручниці продавчиню сусіднього магазину. Завадити злочину намагався 42-річний рівнянин, тоді поліцейський кілька разів вистрілив у чоловіка зі зброї, на яку не мав дозволу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Нападник, тим часом, втік на позашляховику Toyota Land Cruiser. По дорозі він ще заїхав на АЗС, де заправив автомобіль, але не розрахувався за пальне. Пізніше це авто на стаціонарному посту поліції в с. Опарипси Дубенського району зупинили патрульні поліцейські. Під час огляду у правоохоронця виявили наркотики.

Крім того, слідством встановлено, що напередодні цих подій обвинувачений незаконно заволодів у м. Рівному транспортним засобом, завдавши великої матеріальної шкоди потерпілому.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.

Досудове розслідування проводив третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за супроводу оперативних підрозділів ТУ ДБР, ГУ НП в Рівненській області та Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статей – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури