На Прикарпатті винесено вирок чоловіку, який з в’язниці збирав кошти під виглядом допомоги для ЗСУ

Калуська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно місцевого жителя за фактом шахрайства ( ч. 3 ст. 190 КК України).

В суді прокурором доведено, що чоловік, перебуваючи у місцях позбавлення волі, у кінці лютого 2022 року через мобільний телефон зареєструвався у соціальній мережі та збирав кошти для допомоги Збройним силам України. Він отримував грошові перекази на банківську картку, але жодної допомоги військом не надавав. Ув’язненому вдалось ошукати шістьох потерпілих.

Вироком Калуського міськрайонного суду його засуджено до 3 років 8 місяців позбавлення волі.

Калуська окружна прокуратура