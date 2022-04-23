На Білоцерківщині дві школярки отруїлися продукцією підпільного «алкомагната»

Днями до Білоцерківської лікарні з гострим алкогольними отруєнням потрапили 12-річна та 13-річна дитина.

Згодом дільничні офіцери, спільно з ювенальними поліцейськими встановили та задокументували 27-річного молодика, який реалізував алкоголь.

Крім того, у лиходія виявили 24 літри самогону та мішки з цукром, які вилучили на потреби міської лікарні № 4, військового госпіталю та ЗСУ.

Шановні батьки! Закликаємо вас цікавитись дозвіллям своїх дітей та приділяти їм достатньої уваги.

Крім того, нагадуємо про заборону продажу алкоголю на Київщині у воєнний час. Підпільне виготовлення взагалі під забороною. Такі особи будуть відповідати за свої вчинки у суді.

Відділ комунікації поліції Київської області