На Білоцерківщині дві школярки отруїлися продукцією підпільного «алкомагната»
Днями до Білоцерківської лікарні з гострим алкогольними отруєнням потрапили 12-річна та 13-річна дитина.
Згодом дільничні офіцери, спільно з ювенальними поліцейськими встановили та задокументували 27-річного молодика, який реалізував алкоголь.
Крім того, у лиходія виявили 24 літри самогону та мішки з цукром, які вилучили на потреби міської лікарні № 4, військового госпіталю та ЗСУ.
Шановні батьки! Закликаємо вас цікавитись дозвіллям своїх дітей та приділяти їм достатньої уваги.
Крім того, нагадуємо про заборону продажу алкоголю на Київщині у воєнний час. Підпільне виготовлення взагалі під забороною. Такі особи будуть відповідати за свої вчинки у суді.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet