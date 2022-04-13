80 згортків із «речовиною» виявили патрульні Дніпра у двох жінок

Вчора спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на вулиці Черникова двоє жінок ймовірно розкладають закладки.

Патрульні попрямували туди і виявили двох громадянок, схожих за прикметами на ймовірних зловмисниць. Їх зупинили. Під час спілкування жінки помітно нервували.

Під час поверхневої перевірки у сумці однієї з них патрульні побачили купу згортків. 53-річна жінка пояснила, що в них метадон.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 80 згортків із невідомою речовиною, схожою на наркотичну. Обох громадянок доставили до відділку поліції.

Патрульна поліція Дніпропетровської області