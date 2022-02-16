На Херсонщині засуджено чоловіка, який забив до смерті кохану через ревнощі

Олешківською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення та доведено вину 40-річного мешканця смт Брилівка за нанесення умисних тяжких тілесних ушкодження, що спричинили смерть людини (ч. 2 ст. 121 КК України).

Цюрупинським районним судом йому призначено покарання — 7 років позбавлення волі.



Прокурором у суді доведено, що в жовтні 2021 року зловмисник, через ревнощі, жорстоко побив співмешканку. На ранок жінка так і не прийшла до свідомості. Зрозумівши що накоїв зловмисник покинув місце вчинення злочину та поїхав до рідної сестри у Вінницю, де був затриманий правоохоронцями.

До набрання чинності вироком чоловік утримуватиметься під вартою.

Олешківська окружна прокуратура