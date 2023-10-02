Російського окупанта судитимуть за жорстоке поводження та незаконне утримання цивільної особи

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗС РФ за фактами жорстокого поводження та незаконного утримання цивільної особи, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 06 березня 2022 року військові ЗС РФ затримали місцевого чоловіка та з метою отримання даних про підрозділи ЗСУ завдавали йому численних ударів руками і ногами по всьому тілу, спричинивши тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

У подальшому потерпілого незаконно перемістили та добу утримували на території с. Шестовиця Чернігівської області в неналежних санітарних умовах, без верхнього одягу на вулиці при низькій температурі, а також без надання відповідної медичної допомоги, яку він потребував у зв’язку з отриманими тілесними ушкодженнями.

Крім цього, військовий РФ погрожував чоловіку фізичною розправою, приставляв автомат до скроні, водив лезом ножа по обличчю, образливо ставився та морально принижував.

Зазначені дії є нелюдським поводженням та катуванням, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом.

За вчинене військовослужбовцю РФ загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області, за оперативного супроводу ВПК в Чернігівській області ДК НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури