У Києві оголосили про підозру чоловіку, який вчиняв домашнє насильство відносно батька

Порушник ображав родича, погрожував та висловлювався нецензурною лайкою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

До співробітників поліції Шевченківського управління поліції звернувся місцевий мешканець, 1974 року народження, та повідомив, що його син систематично його ображає. За місцем проживання потерпілого виїжджали поліцейські мобільної групи протидії домашньому насильству, які складали адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виносили терміновий заборонний припис стосовно кривдника.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Абара, правоохоронці встановили, що парубок за місцем свого проживання продовжував систематично вчиняти домашнє насильство відносно свого рідного батька:

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України – це вчинення домашнього насильства. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років».

Відділ комунікації поліції Києва