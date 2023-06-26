СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося рекетом на Львівщині

Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України.

У результаті спецоперації на Львівщині нейтралізовано діяльність лідера злочинного угруповання та його активних учасників, що тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів.

Зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації.

У разі незгоди платити «данину» – погрожували потерпілим застосуванням насилля та фізичною розправою.

Серед громадян, у яких фігуранти намагалися «вибити» гроші були й щойно мобілізовані до лав українського війська.

Злочинні дії угруповання призводили до розхитування суспільно-політичної обстановки і загострення криміногенної ситуації в західному регіоні.

Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм 2 тис. дол. за вигадану «заборгованість».

Співробітники СБУ затримали лідера злочинного угруповання під час отримання чергового «траншу» данини – 40 тисяч гривень. Встановлено, що кримінальник спрямовував гроші на поповнення злочинної «каси», яку контролювали «злодії в законі». При обшуку в його помешканні виявлено 350 тис. дол., які можливо належать до так званого «общаку».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану).

За матеріалами СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України