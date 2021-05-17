На Бучанщині затримали підпалювача магазинів (фото)

Учора, 16 травня, поліція Київщини встановила і затримала чоловіка, який скоїв підпали на території двох торгових майданчиків у Бучанському районі

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із покликанням на пресслужбу Національної поліції Київської області.

Чоловік здійснив підпали в селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Соборній (ТЦ «Європарк»), а також у селі Святопетрівське по вул. Лесі Українки (Магазин «Лоток»).

Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Правоохоронці подякували громадянам за активну взаємодію й інформацію щодо злочинця.