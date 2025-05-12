Обікрав майже два десятки поховань: викрито 20-річного жителя Одещини

Слідчі повідомили молодикові про підозру. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі.

У поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з кладовищ Любашівської селищної громади хтось обікрав поховання померлих. Поліцейські задокументували 19 фактів крадіжок металевих меморіальних табличок, які були закріплені на пам’ятниках, та деяких елементів із металевих огорож.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили правопорушника, яким виявився 20-річний безробітний житель сусіднього села. Молодик пояснив, що підшукував вироби з кольорового металу, щоб здати їх у пункт прийому брухту і заробити грошей. Частину викраденого зловмисник встиг реалізувати, а частину поліцейські вилучили з його домоволодіння. Речові докази долучені до матеріалів провадження.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили фігуранту про підозру в незаконному заволодінні предметами, що знаходяться на могилі, вчиненому з корисливих мотивів, зокрема повторно. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин – до семи років позбавлення волі.

Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури.

Подільське районне управління поліції Одещини