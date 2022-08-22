Підприємця підозрюють у заволодінн ₴1,3 млн. під час реставрації столичного Маріїнського палацу

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення фінансово-господарських документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підприємець протягом 2017-2018 років на виконання умов договору здійснював технічний нагляд за проведенням реставраційних робіт Маріїнського палацу в м. Києві.

З метою заволодіння бюджетними коштами чоловік вніс до офіційних документів неправдиві відомості про залучення до цих робіт осіб, які насправді не мали відповідних повноважень, та як наслідок заволодів вказаними коштами держави.

Збитки державним інтересам складають понад 1, 3 млн. гривень.

Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені Державною аудиторською службою України під час проведення ревізії та підтверджені судовими експертизами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ НП у м. Києві

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура