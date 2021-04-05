На Закарпатті чотирьох осіб підозрюють у вимаганні $4 тис. неіснуючого боргу

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури чотирьом громадянам повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, чоловіки з погрозами застосування насильства вимагали від місцевого мешканця сплатити їм 4 тис доларів США неіснуючого боргу. Нанісши кілька ударів та, погрожуючи подальшою розправою, примусили його сісти з ними в автомобіль «BMW X5» і відвезли до одного із готелів на Мукачівщині.

Під час передачі всієї суми коштів батьком потерпілого їх викрили прокурори спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та співробітниками обласного Управління СБУ.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури