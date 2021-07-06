На Буковине пограничники продавали контрабандистам информацию о маршрутах патрулей

Перед судом предстанут пограничники, которые продавали информацию о перемещении патрулей на границе и способствовали контрабанде сигарет

Следователи Территориального управления ГБР Хмельницкого во взаимодействии с внутренней безопасностью Госпогранслужбы завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении двух инспекторов пограничной службы на Буковине, передает Depo.Хмельницкий со ссылкой на пресс-службу ТУ ГБР.

По информации ГБРовцев, пограничники брали взятки за информацию о маршрутах и времени работы пограничных нарядов на украинско-румынской границе. Инспекторы, независимо друг от друга, оказывали такую информацию третьим лицам, что позволяло незаконно перемещать через границу подакцизные товары, в частности табачные изделия. Следствием было задокументировано содействие в перемещении 60 ящиков с сигаретами.

Так, 18 марта 2021 года одного из инспекторов задержали после получения неправомерной выгоды. В тот же день обоим фигурантам по отдельности сообщили о подозрении, суд отстранил их от занимаемых должностей.

Также следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении двух инспекторов Черновицкого пограничного отряда, которые за деньги способствовали незаконному перемещению товаров через границу. Инспектор согласился «помочь» гражданскому лицу в перемещении товаров спортивного питания и анаболических препаратов вне таможенного и пограничного контроля. Также он приобщил к противоправной деятельности своего коллегу, 23-летнего инспектора.

За неправомерную выгоду инспекторы должны были информировать «заказчика» о времени и месте пребывания пограничных нарядов на границе Украины и Молдовы, чтобы тот мог их обойти. Общая сумма полученной ими неправомерной выгоды составляет 3,35 тыс. долларов США.

Таким образом, пограничники обвиняются в получении неправомерной выгоды должностным лицом за совершение действия с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины), а один из них — также и в предложении осуществить влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства ( ч. 1 ст. 368 и ч. 2 ст. 3692 УК Украины). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х и 5-ти лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовных производствах осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение — внутренняя безопасность Госпогранслужбы и СБУ.