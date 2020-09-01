На Буковине рецидивист-насильник охотился на девушек с умственной отсталостью

Правоохранители доказали причастность жителя Черновицкой области к изнасилованиям несовершеннолетних девушек с нарушениями интеллектуального развития.

Как сообщает Нацполиция Черновицкой области, жительница города Герца заявила, что неизвестный мужчина изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь и завладел мобильным телефоном.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 32-летний житель ранее задерживался за кражи и грабежи. А в 2016 году он изнасиловал несовершеннолетнюю и завладел ее ювелирными украшениями.

Злоумышленник действовал по одной схеме: знакомился в соцсетях с несовершеннолетними девушками, имевшими нарушения умственного развития, и входил к ним в доверие. Затем назначал им свидание, насиловал и забирал ценные вещи.

Обвинительный акт направили в суд. Насильнику грозит до двенадцати лет лишения свободы. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»