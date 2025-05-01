Судитимуть киянина, який ледь не зарізав 73-річного батька

Правоохоронці затримали порушника та повідомили йому про підозру. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадуємо, що у березні цього року на спецлінію 102 Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від працівників медичної допомоги про пораненого пенсіонера.

Під час досудового розслідування стало відомо, що сім’я святкувала день народження дружини потерпілого. Під час застілля між батьком та сином виник словесний конфлікт, у результаті чого 46-річний порушник наніс декілька ударів ножем у живіт літньому чоловіку.

Тоді, працівники поліції затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру, а 73-річного пенсіонера госпіталізували з тяжкими пораненнями.

Наразі слідчі Святошинського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. За нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва