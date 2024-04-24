Наркоділок з Дніпра розсилав особливо небезпечні психотропи поштою

Організував оборудку з доходом у щонайменше пів мільйона гривень на місяць 33-річний дніпрянин. Відтепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисник підшукував «клієнтів» через телеграм-канали та інтернет-форуми. Наркотики та психотропи перед відправленням ховав в іграшки та негабаритну побутову техніку. Для конспірації використовував вигадані анкетні дані та «одноразові» номери телефонів, а на пошту приходив в сонцезахисних окулярах та кепках.

Встановили особу фігуранта оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Поліцейські провели девʼять обшуків, в ході яких вилучили 3,6 кг особливо небезпечного психотропу, який зʼявився тільки у 2017 році, але вже ідентифікований Управлінням боротьби з наркотиками США як найпоширеніший серед синтетичних канабіноїдів.

У ході спецоперації наркоділка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі Нацполіції вже повідомили йому про підозру за незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України