На Буковине водитель сбил насмерть мотоциклиста и скрылся

В селе Киселев Черновицкого района в результате столкновения с автомобилем погиб мотоциклист, а его пассажирка получила многочисленные травмы. Водитель автомобиля скрылся с места аварии и теперь скрывается от правоохранителей.

Об этом информируют в пресс служба полиции области, пишет УНН.

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошла 25 июля примерно. Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля “Mercedes-Benz” столкнулся с мотоциклом “GSX” под управлением 23-летнего юноши.

От полученных во время аварии травм мотоциклист погиб на месте происшествия. У его 19-летней пассажирки медики диагностировали политравму и госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение больницы.

Осуществляя первоочередные поисково-следственные мероприятия, полицейские выяснили, что за рулем иномарки мог находиться 28-летний житель села Киселев. Когда правоохранители пришли к мужчине домой, обнаружили во дворе указанный автомобиль с повреждениями, характерными для ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение правонарушителя и решают вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к смертельным последствиям.