На Буковине за жестокое убийство задержали 19-летнего юнца

На Буковине полицейские задержали 19-летнего юношу, подозреваемого в причастности к совершению умышленного убийства, а именно — нанесению 11 ударов ножом знакомому, который после этого умер.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.

Ночью, 13 марта, в полицию поступило сообщение от жителей села Долгополье о том, что у местного магазина они обнаружили мужчину без признаков жизни.

«Правоохранители сразу установили личность погибшего. Им оказался 22-летний местный житель», — указали в полиции.

Полицейские опросили граждан, которые могли владеть информацией об обстоятельствах правонарушения, осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

«При осмотре тела погибшего эксперт-криминалист обнаружил почти 11 ножевых колото-резаных ран. Для установления причины смерти полицейские направили тело на судебно-медицинскую экспертизу», — говорится в сообщении.

Правоохранители отработали несколько версий и проверили круг лиц, которые могли быть причастны к совершению указанного преступления.

«По результатам проведенных первоочередных следственно-розыскных действий сотрудники полиции выяснили, что во время распития спиртных напитков между погибшим и 19-летним жителем села Яблуница Вижницкого района возник спор. Во время драки младший мужчина схватил нож и нанес другому многочисленные ранения», — рассказали в полиции.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. За содеянное правонарушителю грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.