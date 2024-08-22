У службовій недбалості зі збиткамив ₴1,8 млн. підозрюють колишнього посадовця Сумської міськради

Слідчі Слідчого управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням Служби безпеки в Сумській області здійснюють досудове розслідування відносно колишнього начальника одного з відділів Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки в розмірі 1 млн 832 тис. гривень.

За даними слідства, у 2019 році Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради з фізичною особою-підприємцем уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва напірного каналізаційного колектору в м. Суми.

У подальшому підозрюваний підписав акт виконання робіт, підтвердивши, що виконавцем виконані вказані роботи, та замовник не має претензій по об’єму, якості та строкам виконання робіт.

Однак відповідно до висновку експертизи вартість поліетиленової труби, яка була зазначена в актах виконаних робіт та використана при будівництві каналізаційного колектору, суттєво завищена.

Відтак, у результаті неналежного виконання своїх службових обов’язків начальником відділу Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради спричинено шкоду на загальну суму 1 831 774,21 грн.

На даний час, слідчі за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області