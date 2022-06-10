На Буковині 17-річний «євробляхер» на смерть збив пішохода та втік – його ув’язнено на 6 років

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно жителя Чернівецького району, який будучи неповнолітнім порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть особи, а також залишив потерпілого без допомоги (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Громадянина засуджено до 6 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 9 листопада 2020 року в селі Горбова колишнього Герцаївського району Чернівецької області 17-річний водій автомобіля на іноземній реєстрації перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, допустив наїзд на 27-річного пішохода.

Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди, а правопорушник втік з місця скоєння злочину.

Свою вину підсудний не визнав, однак прокурор надав суду достатньо доказів його причетності до вчинення злочинів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура