На Буковині працівниця пошти ошукала пенсіонерку майже на ₴20 тисяч

На Буковині винесли вирок працівниці пошти, яка ошукала пенсіонерку майже на 20 тисяч.

Про це повідомляє Буковинська правда з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

На Буковині винесли вирок колишній начальниці поштового відділення, яка підробила документи, щоб отримати грошовий переказ замість пенсіонерки.

Близько 20 тисяч гривень агрофірма повинна була виплатити потерпілій за надану в оренду землю.

Начальниця відділення поштового зв’язку Новодністровська, використовуючи своє службове становище, внесла відмітку про отримання грошового переказу місцевою жителькою.

Таким чином, правопорушниця замість неї привласнила ввірене громадянці майно у сумі понад 18 тисяч гривень. У поліцію звернувся син потерпілої. Кошти жінка намагалася повернути, проте через смерть чоловіка це їй не вдалося зробити.

Матеріальна шкода досі не відшкодована.

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді одного року позбавлення волі та заборону три роки займати аналогічні посади.