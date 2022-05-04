На Буковині продовжують викривати ухилянтів від мобілізації з підробленими документами

Від початку дії воєнного стану в Україні працівники поліції Чернівецької області чи не щодня документують спроби чоловіків призивного віку покинути територію держави за допомогою фальшивих довідок. За вчинення такого правопорушення передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

Щоб потрапити до сусідніх країн та уникнути мобілізації, чоловіки призивного віку вдаються до незаконних схем перетину українського кордону. Правоохоронці документують такі випадки, зокрема, коли під час проходження митного контролю порушники пред’являють фальшиві довідки, у яких внесена завідомо неправдива інформація.

Упродовж квітня місяця поліцейські ГУНП у Чернівецькій області за такими фактами розпочали 116 кримінальних провадження, у рамках яких затримали 40 осіб і повідомили їм про підозри. Чоловікам інкримінують вчинення правопорушень, передбачених статтею 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські вже скерували 44 обвинувальні акти щодо фігурантів для розгляду у судах.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області