Дружні посиденьки закінчилися крадіжкою грошей з банківських карток

З рахунків жителя Баранівської громади зникли кілька тисяч гривень. Правоохоронці обґрунтовано запідозрили у крадіжці односельця заявника, який незадовго до подій разом з ним чаркував. Нині триває встановлення всіх обставин події.

До поліції звернувся 63-річний житель с. Марківки із заявою про крадіжку грошей з його рахунків. Чоловік розповів, що банківські картки у нього при собі, однак він виявив, що з основної та кредитної карток зникли понад 3,3 тисячі гривень.

Обставини події встановлювали оперативники кримінальної поліції Новоград-Волинського райвідділу. Вони з’ясували, що у середині листопада заявник гостював у односельця. Чоловіки вживали спиртне, й саме після того й сталася крадіжка.

Поліцейські розшукали 45-річного чоловіка, на якого вказав заявник. Той визнав свою провину. Попередньо, він разом з товаришем робив закупи у крамниці перед застіллям. Той розраховувався за допомогою банківської картки. Коли ж опісля гість заснув у його будинку, господар витягнув у нього картки й телефон. З однієї з них зробив банківський переказ коштів на власний рахунок. А з іншої зняв гроші в банкоматі.

Нині триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Причетному до правопорушення може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.

Водночас поліцейські закликають власників банківських карток дбати про збереження конфіденційної інформації:

– банківську картку зберігайте окремо від записаного пін-коду. Бажано його запам’ятати, щоб не носити з собою таких записів;

– не розголошуйте свій пін-код, а під час його введення прикривайте клавіатуру, щоб цифри неможливо було зчитати стороннім особам;

– також розголошенню не підлягають: три цифри на звороті картки (CVV/CVC код), одноразові паролі банків та мобільних операторів; паролі в інтернет-банкінгу; кодове слово банку. Єдине, що можна повідомити для здійснення платежів: 16-значний номер картки та ваше прізвище, ім’я та по-батькові (не обов’язково);

– користуючись банківським додатком на мобільному пристрої, створіть складний пароль, а також встановіть секретний код для розблокування вашого ґаджета. Вчасно оновлюйте мобільні застосунки;

– якщо ви зрозуміли, що випадково розкрили відомості платіжної картки зловмисникам або по вашій картці проходять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до Інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, вказаним на звороті картки.

Відділ комунікації поліції Житомирської області