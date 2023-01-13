В Одесі затримали херсонського колаборанта, який працював на окупантів у виправній колонії

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури затримано мешканця Херсона – працівника пенітенціарної служби та повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, працівник виправної колонії після захоплення Херсона перейшов на бік ворога. Він добровільно погодився на пропозицію окупантів служити у незаконно створеній загарбниками «ИК “Северная исправительная колония (№90)» на посаді інструктора-кінолога з присвоєнням так званого “специального звания прапорщика внутренней службы”.

Перебуваючи на цій посаді, забезпечував організацію діяльності кінологічного підрозділу та дресирував службових собак для охорони вказаної колонії.

У подальшому, злякавшись наступу українських захисників на Півдні України, залишив місце несення служби та втік до Одеси, де був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури