Хабар за виділення місць на кладовищі – на Київщині повідомлено про підозру директору ритуальної контори

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору комунального підприємства «Ритуальна служба» однієї з селищних рад Київської області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав від громадянина 40 тис грн за організацію поховання та виділення двох місць на кладовищі в Фастівському районі.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання грошових коштів. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура