На Буковині учасники злочинного угруповання привласнили автомобіль, вимагаючи неіснуючий борг

У березні цього року група осіб зайшла в гараж місцевого мешканця з вимогою сплатити їм 1 200 доларів США неіснуючого боргу. Почувши відмову, зловмисники незаконно заволоділи припаркованим поруч автомобілем брата потерпілого. При цьому заявили, що не повернуть транспортний засіб, доки не отримують озвучену суму грошей.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області з колегами-правоохоронцями встановили трьох причетних до злочину учасників організованого злочинного угруповання. Учора, 15 квітня, поліцейські затримали їх, коли вони отримували частину неіснуючого боргу від потерпілого в сумі 8 400 грн.

За результатами проведених обшуків виявили та вилучили: грошові кошти, автомобіль, яким незаконно заволоділи зловмисники, мобільні телефони, пістолет та патрони, якими вони користувалися, а також наркотичні засоби та психотропні речовини. Усіх фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України