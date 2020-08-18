На Буковині затримали банду рекетирів

Трьох чоловіків підозрюють у побитті, вимаганні неіснуючого боргу в тисячу доларів та спонуканні до торгівлі наркотиками.

У Чернівецькій області поліцейські із залученням спецпризначенів «КОРД» затримали групу рекетирів. За словами потерпілого, бандити побили його, вимагали тисячу доларів неіснуючого боргу та змушували займатися продажем наркотиків.

Про це пише ІА АСС із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

«Під час передачі частини вказаної суми правоохоронці затримали двох членів кримінально-протиправної групи в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися двоє чернівчан віком 20 і 23 роки. Під час затримання поліція вилучила у них зброю та інші речові докази», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські повідомили затриманим про підозру вимаганні. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави/

Третього порушника – 29-річного жителя Чернівців поліцейські затримали вже на території сусідньої Хмельницької області, де той намагався переховуватися від слідства. Його також підозрюють у вимаганні та взяли під варту без можливості внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі обласного управління НПУ з’ясовують всі деталі протиправної діяльності зловмисників і встановлюють інших їхніх спільників.