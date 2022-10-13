На Буковині адвокат продавав передані для армії автомобілі

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, чоловік налагодив механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гумдопомогу. Громадянина викрито на продажі 4 транспортних засобів, які призначались для ЗСУ, на загальну суму майже 14 тис доларів США.

Його затримано у Чернівцях під час одержання обумовлених коштів за останніх два автомобілі у сумі 7 300 доларів США.

Наразі слідство встановлює всі обставини та причетних до незаконного використання гуманітарної допомоги осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області та УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора