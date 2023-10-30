На Буковині, депутат та пособник вимагали у чоловіка хабар

За 2500 доларів посадовець обіцяв представнику однієї із стільникових мереж посприяти в суборенді земельної ділянки. До своєї злочинної діяльності депутат Строжинецької міської ради залучив 33-річного спільника. Викрили та задокументували факт неправомірної вигоди слідчі Чернівецького райуправління поліції за оперативного супроводу колег управління СБУ під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 56-річний депутат із Сторожинця, будучи у змові із жителем села Глибочок, вимагали та отримали від 39-річного буковинця хабар за не перешкоджання господарській діяльності і виділення земельної ділянки для її ведення.

У результаті проведених санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів співробітники поліції виявили та вилучили незаконно отримані гроші.

Поліцейські затримали чоловіків у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Депутат підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а його спільник – частиною 5 статті 27 (Види співучасників) та частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За клопотанням правоохоронців суд обрав зловмисникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудові розслідування тривають.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області