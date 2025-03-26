На Буковині експосадовця лісництва судитимуть за незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього посадовця Тереблечанського лісництва філії «Чернівецьке Лісове Господарство» міжрегіонального лісового офісу ДП «Ліси України». Його обвинувачують у сприянні незаконному перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками поза межами пунктів пропуску.

Обвинувальний акт направлено до суду.

За даними слідства, посадовець знав місця розташування блокпостів правоохоронців та маршрути, якими можна було дістатися кордону, не привертаючи уваги. Він шукав охочих незаконно виїхати з країни, перевозив їх власним автомобілем до ділянки поблизу кордону, після чого інструктував, як перетнути його пішки. Вартість такої “послуги” становила 8 тисяч євро.

29 серпня 2024 року лісника разом із двома військовозобов’язаними затримали співробітники Державної прикордонної служби. На початку вересня слідчі ДБР повідомили йому про підозру, після чого його звільнили зі служби.

Він обвинувачується в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань