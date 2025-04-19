На Буковині голову сільради судитимуть за розтрату ₴1,4 млн. під час закупівлі для ЗСУ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати 1,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю термобілизни для військовослужбовців.

Раніше слідство встановило, що посадовець однієї з сільських рад області, зловживаючи своїм службовим становищем, організував процедуру закупівлі так, щоб укласти договір із пов’язаним підприємцем. Перший тендер завершився перемогою іншого учасника. Однак замовник, посилаючись на певні причини, відмовився від підписання договору й оголосив повторний конкурс. У другій закупівлі переміг ФОП, пов’язаний із посадовцем.

У результаті виконання умов тендеру продавець здійснив постачання понад 3000 комплектів термобілизни за ціною, що перевищує ринкову. Крім того, встановлено, що якісні характеристики продукції не відповідали вимогам, визначеним у тендерній документації.

Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб). Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Бюро економічної безпеки України